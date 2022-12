Ucraina, Biden cambia idea: non vuole parlare con Putin

La guerra in Ucraina è arrivata al 282esimo giorno. Il Cremlino fa sapere che “Putin rifiuta le condizioni di Biden per i negoziati” e chiede che “gli Usa riconoscano come russe regioni ucraine annesse”. La Casa Bianca: “Il presidente non ha intenzione di parlare con il suo omologo russo”.

“Joe Biden non ha intenzione di parlare con Vladimir Putin ora”: lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby, sottolineando che spetta all’Ucraina decidere se e quando può essere negoziato un accordo.

Il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica col cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito “distruttiva” la linea dei Paesi occidentali in Ucraina accusandoli per le armi fornite all’esercito ucraino. Lo riferisce il Cremlino ripreso dalla Tass. “L’attenzione è stata attirata sulla linea distruttiva degli Stati occidentali, compresa la Germania, che hanno potenziato il regime di Kiev con le armi, addestrato l’esercito ucraino”, afferma una nota del Cremlino.

Il sostegno occidentale incoraggia Kiev a rifiutare i negoziati. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a ritirare le truppe per consentire una “soluzione diplomatica”. Lo riferisce Berlino. tgcom24.mediaset.it