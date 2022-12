Napoli, stroncato da malore: muore ragazzo di 30 anni

NAPOLI. Tragedia nel quartiere napoletano di Secondigliano, dove da alcune ore si è diffusa la drammatica notizia della morte del giovane Antonio Bianco, che sarebbe stato stroncato da un infarto. Stando a quanto riferisce il sito teleclubitalia.it, Antonio sarebbe stato ucciso da un malore improvviso. I tentativi di soccorso sarebbero stati inutili. Il giovane barbiere a settembre scorso si era sposato con la sua amata Raffaella.

Tantissimi i messaggi che sono stati pubblicati nelle ultime ore sui social. Mery scrive: «No, vabbè ma tu mi hai sconvolta. Come è possibile una persona buona e educata come te? Ti porterò sempre nel mio cuore». Emilia ricorda: «Eri un bravo ragazzo sono ancora sotto choc non si può pensare che un ragazzo come te pieno di gioia di vivere finisca così». I funerali di Antonio saranno celebrati nella mattinata di domani primo dicembre alle ore 11 presso la parrocchia S. Antonio di Padova a Secondigliano.

