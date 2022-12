Scaroni: industrie che usano gas come materia prima delocalizzeranno

“Il 2023 sarà un anno difficile” perchè “in Europa il gas costa il doppio, il triplo che negli Stati Uniti”.

Lo ha detto Paolo Scaroni, Deputy Chairman, Rothschild & Co., intervistato in occasione della seconda edizione di Sustainable Future Forum, organizzato da Class Cnbc. “Faccio fatica a immaginare le industrie che usano il gas come materia prima, come quelle del vetro che conosco bene”, ha aggiunto l’ex ad di Eni, il risultato è che “andranno a produrre dove escono le bocche del gas” favorendo fenomeni di delocalizzazione.

