Milano: aggrediscono agenti e tentano di rubare pistola, 2 stranieri arrestati

Si sono scagliati contro gli agenti che avevano semplicemente chiesto loro i documenti. Poi, in un crescendo di follia e violenza, hanno cercato di rubare l’arma d’ordinanza a uno di loro. Due uomini – un 26enne della Guinea e un 24enne del Camerun – sono stati arrestati domenica mattina a Milano dopo aver mandato due poliziotti in ospedale.

La follia è scattata verso le 10 tra viale Vittorio Veneto e via Lecco, dove una volante ha fermato i due per identificarli. I ragazzi si sono però immediatamente dimostrati poco collaborativi e hanno cominciato a minacciare gli uomini in divisa.

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e il 24enne ha spaccato una bottiglia di vetro scagliandosi contro uno degli agenti, a cui – con l’aiuto del complice – ha anche cercato di sottrarre la pistola. Alla fine, non senza fatica, i due sono stati fermati e arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei poliziotti è invece finito in ospedale con una prognosi di 7 giorni con contusioni varie. www.milanotoday.it