Bono contro Putin: “bullo, assassino”

Ascolta l'articolo

Bono si scaglia contro Putin e lo definisce “un bullo che sta bullizzando donne e bambini”. Il leader degli U2 si è schierato da subito contro la guerra in Ucraina e ora non usa mezzi termini nel definire “assassini” il presidente russo e “il suo amico bielorusso Lukashenko”. Il rocker 62enne, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, fa anche un appello: “Non perdete la libertà, è la parola più bella al mondo”.

“La Presidente del Parlamento Europeo (Roberta Metsola, ndr) ha detto che l’Italia porterà adesso forza, generatori, energia agli ucraini, questa è l’Italia e io ci credo che lo farete – spiega Bono – Gli ucraini credono forse nella libertà più di noi e la libertà è semplicemente una cosa che per me è tutto. Vedi Putin e il suo amico bielorusso Lukashenko, questi vecchi, grigi, noiosi, che sono degli assassini… la libertà è più sexy di tutta questa roba, non perdete la libertà, è la parola più bella al mondo, che vi lega di più!”.

► Metsola e Nardella: campagna per donare generatori elettrici a Kiev

(quelli donati dalla Germania sono già in vendita su internet perchè, come tutti sanno, “non c’è corruzione in Ucraina”…)

Il rapporto con l’Italia

Essere qui in Italia stasera mi fa sentire come a casa mia, è una cosa che ho sempre pensato. Mi fa piacere essere qui e non do per scontato il fatto che il pubblico mi faccia un tifo del genere, con così tanto calore”, ha detto Bono che ha anche raccontato di quando nel 2016 fu costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico di otto ore al Mount Sinai Hospital di New York durante il quale i medici gli fermarono il battito per salvargli il cuore. www.tgcom24.mediaset.it