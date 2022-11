Malore improvviso, 20enne sportivo trovato morto nel letto

Ascolta l'articolo

Verbano-Cusio-Ossola – L’intera comunità di Malesco e di tutta la Valle Vigezzo è sconvolta per la morte di Francesco Gnuva, il 20enne trovato senza vita domenica nella tarda mattinata nella sua abitazione. “Era uno sportivo, aveva fatto gare di sci fino allo scorso anno, poi aveva lasciato l’agonismo” racconta il sindaco Enrico Barbazza. Il giovane è stato trovato morto nel letto. Inutili i soccorsi allertati dai famigliari. L’equipe del 118 non ha potuto che constatare il decesso del giovane. Pare che la morte sia sopraggiunta per cause naturali. La salma del 20enne è stata trasportata al castelli di Verbania, dove lunedì verrà eseguita l’autopsia.

Francesco aveva deciso di tentare il concorso per entrare nei Carabinieri Forestali e nei prossimi giorni avrebbe dovuto raggiungere Roma. “Una tragedia per la famiglia e per tutta la nostra comunità” le parole di Barbazza, che nel pomeriggio si è recato dalla famiglia per portare le condoglianze dell’amministrazione e di tutto il paese. Francesco Gnuva lascia papà, mamma, due fratelli e una sorella.

