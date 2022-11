Frana Ischia, Cdm: Piano nazionale su cambiamento climatico

Ascolta l'articolo

Piano nazionale sul cambiamento climatico entro l’anno. “Entro l’anno sara’ approvato il ‘Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico’”. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale fara’ seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro”. Ad annunciarlo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia.

Troppo comodo dare la colpa al “riscaldamento globale”!

“Bisogna lavorare per mettere in sicurezza. Oggi il consiglio dei ministri proclamerà lo stato di emergenza e a seguire emanerò la prima ordinanza con la struttura che si occuperà di questa prima fase”. Lo ha detto il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, a margine della riunione che ha tenuto al centro operativo comunale di Casamicciola per fare il punto sui soccorsi. Curcio ha detto che per la ricerca dei dispersi “qui c’è la tecnologia e tutto ciò che occorre”.

Recuperato un secondo cadavere a Casamicciola. Il corpo di una persona molto giovane, una bambina di 5 o 6 anni, è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. In questi minuti la salma viene portata in obitorio. E’ probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori.

