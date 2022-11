Stroncata da malore, Lucia muore a 38 anni

Ascolta l'articolo

Ascoli – Giovane mamma stroncata da un improvviso malore nella sua abitazione in via San Pio X, alla periferia sud di San Benedetto del Tronto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19,30, ora in cui il marito ha chiesto aiuto al 118 dicendo che la moglie, Lucia Piccioli, di 38 anni, respirava a fatica. Ricevuto l’allarme dalla centrale operativa, l’equipaggio della Potes di San Benedetto è accorso sul posto, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la donna, madre di una bambina in tenera età.

Il cuore aveva smesso di battere e non c’è stato nulla da fare. Il medico dell’emergenza ha potuto solamente certificare l’avvenuto decesso. In serata la salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che dovrà decidere se eseguire o meno l’esame autoptico per capire le cause che hanno causato il decesso di una donna così giovane. Lascia una bimba piccola.

Lo scrive www.ilrestodelcarlino.it