Guerriglia urbana a Milano: rissa tra nomadi con spranghe, tavoli e pale

Ascolta l'articolo

Pale, spranghe, tavoli e siede. Maxi rissa in via degli Apuli a Milano, al Giambellino, dove nelle scorse ore oltre dieci persone si sono sfidate tra loro tra il cortile di un condominio e la strada.

“Scene di guerriglia urbana in via degli Apuli al quartiere Giambellino. In un video girato dai residenti esasperati si vede una maxi rissa tra nomadi che si affrontano in una sfida all’O.k. Corral a colpi di spranga e lancio di tavoli”, ha segnalato l’assessore regionale alla sicurezza di regione Lombardia, Romano La Russa, condividendo il video.

“Negli scontri, vengono vandalizzate anche le automobili parcheggiate lungo la strada. Il buonismo della sinistra milanese produce questi spettacoli inaccettabili: dopo gli sgomberi da via Bolla, i rom si sono solo spostati e hanno occupato abusivamente altre case della zona portando altro degrado di cui non sentivamo certo il bisogno”, l’attacco dell’esponente del Pirellone.

► Milano, a scuola si insegnerà la “cultura rom”

“Sala e la sua giunta di centrosinistra continuano a usare due pesi e due misure: pugno duro con gli italiani e in ginocchio con gli stranieri. Un fatto è certo: mentre qualcuno a sinistra continua a riempirsi la bocca col concetto nobile dell’integrazione, in realtà, guardando i comportamenti della comunità nomade milanese diventa difficile immaginare che tale integrazione possa mai concretizzarsi”, ha concluso. www.milanotoday.it