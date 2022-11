Urinano alla fermata del bus sotto gli occhi dei passanti

Torino – Daspo urbano per due romeni di 56 anni che qualche sera fa sono stati pizzicati in piazza Bengasi a Moncalieri mentre stavano urinando alla fermata dell’autobus. Il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti e dei carabinieri della compagnia di Moncalieri che, senza pensarci troppo, si sono fermati per i controlli di rito e il provvedimento, previsto anche dalla ordinanza firmata da Palazzo Civico. Il Daspo urbano è una misura che prevede il divieto di fare ritorno nella cittadina per due giorni. www.torinotoday.it