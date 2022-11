Non si sveglia, 48enne trovato morto nel letto dal padre

Non si sveglia, trovato senza vita a letto. Muore a 48 anni stroncato da un malore nel sonno: addio a Igor Gemma di Buscoldo. E’ stato trovato morto da suo padre nella mattinata di mercoledì 16 novembre 2022: è morto nel sonno, nella sua casa di Buscoldo di Curtatone, il 48enne è stato stroncato da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Gemma infatti mercoledì mattina, come ogni giorno, si sarebbe dovuto alzare per andare al lavoro in una falegnameria di Buscoldo dove prestava servizio ormai da anni. Ma visto che non si alzava, suo padre è andato a controllare cosa fosse successo. Una volta giunto nella stanza da letto, però, la drammatica scoperta: il 48enne era privo di vita stroncato da un malore nel corso della notte. Inutile l’arrivo dei soccorritori del 118, immediatamente allertati da suo padre. Lo scrive il giornale locale primadituttomantova.it