Il missile lanciato sulla Polonia sarebbe ucraino

Il razzo che ha colpito un villaggio nella Polonia orientale, provocando due morti, potrebbe essere un missile antiaereo proveniente dall’Ucraina. Sono le informazioni “preliminari” a suggerirlo e che confermerebbero “l’improbabilità” che il missile sia stato lanciato dalla Russia, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti ai leader del G7. Joe Biden ha precisato anche la tipologia dell’arma, un missile appartenente al sistema s-300. www.rainews.it

L’esperto di armi Neill Gibson e UAWeapons: “Le parti del missile caduta a Przewodów in Polonia appartengono al motore 48D6 di un missile UCRAINO serie 5V55 del sistema S-300 AD.”

Il missile che ha colpito la Polonia proveniva da un sistema di difesa aerea S 300.

L’autonomia della S 300 è di 82 km. L’S 300 russo più vicino al punto di impatto è a 1000 km di distanza.

Il missile S 300 che ha colpito la Polonia è stato quindi lanciato dall’Ucraina. Questione chiusa.

NOW – Biden says "preliminary" information suggests it is "unlikely" missile that killed two in Poland was fired from Russia. pic.twitter.com/YthF2PLBXY

