Covid, report Iss: in aumento casi tra operatori sanitari

Ascolta l'articolo

“In aumento rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi tra gli operatori sanitari (2,6%)”. Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ‘Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale’, pubblicato online sabato.

Coronavirus in Italia, l’ultimo bollettino settimanale: ricoveri in calo

Dal 4 al 10 novembre sono stati registrati 181.181 casi di Covid e 549 vittime: la settimana precedente erano stati rilevati 166.824 contagi e 496 morti. Si conferma un trend in calo delle ospedalizzazioni: rispetto a 7 giorni fa sono diminuiti i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. In calo anche il numero degli attuali positivi. tg24.sky.it/salute-e-benessere

Condividi