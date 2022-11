Schillaci: ‘spingere su vaccini Covid e influenza’. Burioni: “ottimo”

Spingere l’acceleratore sulla duplice vaccinazione contro Covid e influenza stagionale con una campagna di comunicazione mirata, mentre l’eventuale allentamento dell’isolamento per i positivi asintomatici dipenderà dai dati e dall’andamento delle curve. Il ministro della Salute Schillaci indica così le prime mosse alle quali sta lavorando il governo nella fase di post emergenza Covid.

“Stiamo per avviare due campagne di comunicazione per promuovere i vaccini. Una dedicata al Covid e l’altra all’influenza. Diremo ai cittadini fragili che è importante proteggersi contro queste due malattie. E del resto la vaccinazione contro il coronavirus in prospettiva deve diventare annuale come lo è da molto tempo quella contro la malattia stagionale” annuncia Schillaci. (https://www.rainews.it)

(adnkronos) – “Ottima iniziativa. Il ministro parte con il piede giusto sui vaccini. Bravo”. Così il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita Salute San Raffaele di Milano, commenta su Twitter l’annuncio del ministro della Salute Schillaci di una campagna di comunicazione sui vaccini per Covid-19 e influenza.

Sul fronte covid si notano, spiega quindi il virologo postando i dati di diffusione delle varianti di Sars-Cov-2 negli Stati Uniti, “varianti che vanno e vengono e che sgomitano tra loro per emergere. Però tutte simili a Omicron e non c’è segno di maggiore gravità della malattia. Secondo me è un dato molto positivo”. adnkronos

