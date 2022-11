Grosseto, Alessandro trovato morto in casa a 31 anni

Grosseto, 11 novembre 2022 – Tragedia a Grosseto nella giornata di giovedì 10 novembre. Un ragazzo di 31 anni, Alessandro Solito, di Grosseto, è stato trovato morto nel capoluogo maremmano nel suo appartamento. Inutile ogni tentativo di rianimazione, nonostante l’intervento del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa. Il 31enne era già morto.

Profondo il cordoglio in città per il ragazzo, che viveva tra Grosseto e Livorno, dove abita la sua compagna. Il giovane era una persona in salute e non soffriva di particolari patologie.

► Il Dr. Barbaro parla della correlazione tra “vaccino” mRNA e morte cardiaca

