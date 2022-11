Biden: nessun Paese può usare l’energia come un’arma

New York, 11 nov. (askanews) – “Nessuna nazione può usare l’energia come un’arma e tenere l’economia globale in ostaggio. Deve finire”, lo ha detto il presidente americano Joe Biden intervenendo alla Conferenza per il clima, COP27, a Sharm El-Sheikh, in Egitto.

“In questo momento, è più urgente che mai raddoppiare i nostri impegni sul clima. La guerra della Russia non fa che aumentare l’urgenza della necessità di far uscire il mondo dalla sua dipendenza dai combustibili fossili. La vera sicurezza energetica è un futuro energetico pulito”, ha insistito il presidente statunitense, imputando a Mosca “la carenza di cibo e i picchi dei prezzi energetici, i costi, la crescente volatilità dei mercati energetici, l’inflazione”.

