Elezioni Midterm, Biden: “Abbiamo vinto, mi ricandido nel 2024”

Per Joe Biden le elezioni di Midterm rappresentano una vittoria per i democratici. Martedì “abbiamo vinto le elezioni, è stato un buon giorno per la democrazia e per l’America”, ha detto infatti il presidente Usa commentando i risultati e spiegando come non ci sia stata “la gigantesca onda rossa”. E forte del risultato, il presidente Usa ha annunciato: “La mia intenzione è correre di nuovo” nel 2024.

I risultati delle elezioni di Midterm non sono ancora definitivi (e per alcuni Stati sarà necessario aspettare giorni), ma non segnano un’avanzata netta dei repubblicani. Secondo una proiezione di Nbc, ai dem andranno 214 seggi (contro i 221 attuali) mentre i repubblicani ne avranno 221 (ora ne hanno 212), solo tre sopra il quorum di maggioranza. Al Senato prosegue invece il testa a testa con i repubblicani a 49 seggi contro i 48 dei democratici.

“Personalmente sono sempre stato ottimista: certo, ogni seggio perduto è un dispiacere, ma i democratici hanno tenuto le posizioni”, ha detto Biden, aggiungendo che gli elettori sono stati “molto chiari” sulla necessità di contenere il rialzo dei prezzi, combattere la criminalità, preservare il diritto alla libera scelta nel Paese e contrastare il cambiamento climatico. tgcom24.mediaset.it

