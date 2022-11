Meloni imita Lamorgese: “l’emergenza migranti è un tema europeo”

“Apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell’emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell’Italia e di pochi altri Stati”. Lo scrive il premier, Giorgia Meloni, spiegando che “l’emergenza immigrazione è un tema europeo e come tale deve essere affrontato, nel pieno rispetto dei diritti umani e del principio di legalità”.

“Il nostro obiettivo è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all’immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani. I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo governo non tradirà la parola data”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla vicenda dei migranti.

Piantedosi: “Non accettiamo lezioni sui diritti umani”

“Se vi volete fermare all’esegesi delle espressioni burocratiche fate pure, ma non accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del calendario della polizia, risponde a chi gli chiedeva conto dell’espressione “carico residuale” usata in riferimento ai migranti rimasti a bordo della navi Ong a Catania. Al riguardo, Piantedosi ha precisato che i migranti “non sono in mare, sono al sicuro”. tgcom24.mediaset.it

Condividi