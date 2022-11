Malore improvviso, 44enne trovato morto dietro al bancone della sua pizzeria

TRASACCO – Lo hanno trovato accasciato sul pavimento, dietro al bancone della sua pizzeria. È morto così Luca Taricone, 44 anni, titolare di uno storico locale a Trasacco (L’Aquila), conosciuto con il nomignolo di Barone. Come stabilito dal medico legale intervenuto, l’uomo è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto a qualcuno.

È stato il fratello Gianni, ome riporta Il Centro, a trovarlo accasciato a terra all’ingresso della cucina. A nulla sono valsi i soccorsi, purtroppo per il 44enne non c’è stato niente da fare.

La triste notizia si è presto diffusa in tutta Trasacco facendo calare un velo di tristezza in paese dove il commerciante era conosciuto e stimato. https://abruzzoweb.it

