“Rispetto ai no vax sarei stato molto piu’ severa, ma non sono un medico e quindi il mio giudizio e’ assolutamente personale”. Cosi’ la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo da remoto alla seconda edizione di Casa Corriere, in corso a Napoli e rispondendo a una domanda del direttore di Oggi Carlo Verdelli rispetto alla linea del nuovo governo. (AGI)Av1/Ted

