Restano multe ai non vaccinati, Bassetti: “bel segnale”

“Restano le multe a chi non si è vaccinato. Questo è un bel segnale dato dal governo #meloni. Andavano riscosse nel 2021 da chi le aveva comminate per essere più efficaci, ma cancellarle non sarebbe stato giusto. Voto 8.” Lo scrive Matteo Bassetti su Twitter.

L’avvocato Giulio Marini gli risponde:

“Manca la copertura di bilancio tutto lì; ecco invece le risposte che hanno impedito la riscossione.

Se le legga, e le faccia leggere a chi il mestiere lo conosce..”

Un altro utente gli scrive: “Guardi che il provvedimento è stato solo spostato in avanti perché dovranno gestire chi le ha pagate e come rimborsarli. È un fatto tecnico, non politico.”

— Giulio Marini (@GiulioMarini2) November 4, 2022

