Zelensky: non parteciperò al G20 se ci sarà Putin

Il presidente russo Vladimir Putin non ha escluso la partecipazione al prossimo G20 che si terrà a Bali, in Indonesia. ”Forse ci andrò”, ha detto Putin parlando al Valdai International Discussion Club. ”Sono grato al presidente dell’Indonesia per l’invito a partecipare al G20. Forse ci andrò, ma in ogni caso la Federazione russa sarà rappresentata ad alto livello”, ha dichiarato.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, non parteciperà al vertice del G20 in Indonesia se sarà presente il leader russo Vladimir Putin.

“La mia posizione personale e quella dell’Ucraina è che se parteciperà il presidente della Russia, allora l’Ucraina non ci sarà”, ha detto Zelensky, spiegando di aver ricevuto nel corso di un colloquio telefonico un “nuovo invito” da parte del presidente indonesiano Joko Widodo. “Vedremo, mancano pochi giorni”, ha chiarito Zelensky. tgcom24.mediaset.i

Tuttavia si spengono le speranze di chi auspica un incontro al vertice tra Putin e Biden. “Il presidente ha detto che non ha intenzione di sedersi con Vladimir Putin, ed è questo il punto in cui ci troviamo oggi”, ha fatto sapere il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. ADNKRONOS

