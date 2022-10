Covid, Meloni: “Non ci sarà più approccio ideologico”

Roma, 31 ottobre 2022 – “Il tema della salute non si affronta con un approccio ideologico, ma con un approccio serio che tenga conto delle evidenze scientifiche. Quello che contesto dei governi precedenti è che ci sono state una serie di decisioni che non avevano il supporto di nessuna evidenza scientifica e che incidevano anche sulla libertà personale, ha sottolineato. L’Italia è il paese che ha preso i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente vanta i più alti tassi di letalità. Qualcosa non ha funzionato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista

