Pnrr, Padova: il marito di von der Leyen nella bufera

Centro di ricerca sui vaccini anti- Covid a Rna di Padova, il first gentleman si chiama fuori dal comitato di sorveglianza. Heiko von der Leyen, marito della presindete della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è dimesso dal Centro nazionale di Ricerca sui vaccini anti Covid a Rna di Padova. Dopo le polemiche sul conflitto di interesse per via dei finanziamenti ricevuti dall’Europa.

“Ho appreso con una lettera che Heiko von der Leyen ha rinunciato alla nomina”, ha detto a Domani Rosario Rizzuto, ex rettore dell’università di Padova e oggi presidente di uno dei progetti più promettenti tra quelli finanziati coi fondi del Pnrr, il Centro nazionale di ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna”, spiegando che Heiko ha rinunciato all’incarico tramite una lettera, “nella quale non fornisce una motivazione”.

Il marito di von der Leyen, con l’etichetta di “direttore medico”, figura nel team di gestione di Orgenesis, aveva attirato le attenzioni della stampa italiana ed estera perché il suo nome figurava nel comitato di sorveglianza del progetto finanziato con il Pnrr. Ora, dopo le polemiche, il direttore medico della casa farmaceutica Orgenesis, che partecipa al progetto, si è chiamato fuori dal comitato di sorveglianza. Ma nella sostanza, rivela Domani, cambia poco: l’azienda rimane nel progetto e lui nell’azienda. https://www.affaritaliani.it

