Malore improvviso in casa, muore mamma di 49 anni

Lutto in provincia di Livorno. Si son tenuti martedì a Collesalvetti i funerali della 49enne Jessica Borrelli deceduta il 23 ottobre all’ospedale di Cisanello a Pisa. Era stata colta da un malore improvviso, nella sua casa al Calambrone e non si è più ripresa.

Jessica Borrelli era originaria della frazione di Stagno, dove il fratello gestisce la tabaccheria L’Angolo della fortuna, negozio in cui anche lei ha lavorato.

‘Ogni giorno lavoreremo pensando a te, ogni minima azione sarà rivolta a te e ci impegneremo al massimo proprio come avresti voluto te’ – il ricordo dei gestori del negozio. Negli ultimi anni Jessica Borrelli ha lavorato come barista insieme al compagno.

Molto conosciuta nella propria comuntà, lascia la figlia, il compagno, il fratello e i genitori. www.lapressa.it

Condividi