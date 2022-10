Malore alla guida, 59enne muore schiantandosi contro il guard-rail

Malore in auto, muore schiantandosi contro il guard-rail. Tragica fine per un commesso viaggiatore di 59 anni morto nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre, a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 460 a Leini, nel Torinese. La vittima è Franco Bonino, residente a San Ponso.

E’ stato un incidente probabilmente innescato da un malore improvviso. La Smart su cui viaggiava l’uomo ha infatti improvvisamente deviato sulla sinistra, finendo sulla corsia opposta e infine andandosi a schiantare contro il guard-rail. Per fortuna non c’erano altre auto in transito sulla strada in quel frangente, altrimenti l’impatto frontale sarebbe stato inevitabile.

L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti. Sul posto si sono portati gli operatori del 118: hanno tentato di rianimare il 59enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare, se non constatare l’avvenuto decesso. Presenti anche la polizia locale e i carabinieri che hanno regolato il transito e avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico è stato regolato con sensi unico alternato sino a quando è stata rimossa la vettura accartocciata contro il guard-rail. https://notiziaoggi.it

