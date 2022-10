Milano, calci e pugni ai poliziotti: arrestati ucraini

Una sigaretta rifiutata ha ‘scatenato’ la furia di una coppia di ucraini di 23 e 27 anni che è finita nei guai a Milano. I due, infatti, secondo quanto riportato da via Fatebenefratelli, sono stati arrestati la notte scorsa in viale Bligny a Milano dagli agenti della questura per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo aver aggredito un marocchino di 18 anni, apparentemente perché aveva rifiutato loro una sigaretta, hanno colpito a calci e pugni i poliziotti.

È stato il ragazzo marocchino ad attirare l’attenzione di una pattuglia di servizio nella zona nei pressi dell’Università Bocconi e a raccontare ai poliziotti che cinque persone lo avevano aggredito poco prima. Gli agenti hanno trovato la coppia che faceva parte del gruppo; i due sono dati in escandescenze e li hanno picchiati. La donna era quella più aggressiva. Sono quindi stati arrestati. www.milanotoday.it

