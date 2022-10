Infarto, morto a 52 anni il figlio di Achille Occhetto

“Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita”. Lo scrive su facebook Achille Occhetto, ex segretario del Pds annunciando la scomparsa di suo figlio. Nel post anche una foto che ritrae Malcom.

“Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuoso a Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom”. La notizia è resa nota dal parlamentare Pd ed ex segretario Ds, Piero Fassino. Con questo post l’ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988 e il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra fino al 1994 ha diffuso la notizia. Malcom Occhetto, diredttore della fotografia in alcuni film, è stato colpito da infarto mentre si trovava a Las Palmas. Aveva 52 anni. notizie.tiscali.it

