Turchia, Erdogan: referendum per introdurre velo islamico

Un referendum sull’uso dell’hijab, il velo islamico. A proporlo è stato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, che sta valutando di tenere una consultazione referendaria su una modifica costituzionale per garantire il diritto al velo nell’amministrazione pubblica, nelle scuole e nelle università. “Se avete il coraggio, venite, sottoponiamo al referendum” l’uso del velo islamico, ”lasciamo che sia la nazione a decidere”, ha detto il capo di Stato turco rivolgendosi al leader del principale partito di opposizione Kemal Kilicdaroglu durante un discorso televisivo.

A maggioranza musulmana, ma con la laicità sancita nella sua costituzione, la Turchia è stata per molto tempo un Paese in cui è stato vietato indossare il velo nelle amministrazioni pubbliche, nelle scuole e nelle università, nonché in alcuni luoghi come il parlamento o nell’esercito. ADNKRONOS

