New York invasa dai topi, mai così tanti

La città di New York è sempre più infestata dai ratti. Un problema non nuovo, che si ripropone periodicamente, ma che in questo momento sembra dilagare. Secondo quanto riportano i media Usa citando i dati della città, gli avvistamenti dei topi sono aumentati del 70% rispetto allo stesso periodo di due anni fa . Tra il 1 gennaio e il 30 settembre sono stati segnalati circa 21.500 avvistamenti, oltre 18.600 in più rispetto allo scorso anno. Il numero di segnalazioni è aumentato in modo esponenziale dopo la pandemia di Covid

Secondo il New York Daily News, il picco di segnalazioni si è verificato nel 2021, da quando cioè sono iniziati a comparire tavolini all’aperto e dehors installati dai locali durante la pandemia. Molti ristoranti hanno quindi tolto i tavoli esterni ma il problema non è scomparso.

In tanti sono convinti che la causa principale del fenomeno sia da ricercare nell’attuale metodo di raccolta dei rifiuti, che stanno molte ore in strada diventando preda dei ratti. A luglio, il dipartimento dei servizi igienico-sanitari della metropoli ha chiesto ai residenti di non mettere i sacchi della spazzatura sui marciapiedi, con eccezioni per i rifiuti nei bidoni.

Il Consiglio comunale di New York ha presentato un piano d’azione in cinque punti, che prevede l’installazione di bidoni della spazzatura “a prova di ratto”. Il progetto verrà votato entro la fine del mese e include quasi 5 milioni di dollari per mitigare il problema, ma secondo diversi esperti i fondi non sono sufficienti. Il nuovo piano per la raccolta dei rifiuti, presentato dal sindaco Eric Adams, interesserà cittadini e locali commerciali. Al momento i newyorkesi possono mettere i rifiuti davanti casa o sul bordo stradale dalle ore 16.00 del giorno precedente alla raccolta, che avviene il mattino dopo.

“Non ha senso che tutti questi sacchi della spazzatura rimangano in strada per un periodo di tempo così lungo”, ha detto il sindaco Adams, secondo cui la politica di raccolta dei rifiuti è ormai obsoleta. “I roditori vi si intrufolano, creando un vero e proprio problema sanitario per la nostra città”.

Il nuovo piano dovrebbe entrare in vigore dal prossimo aprile: la fascia di conferimento verrà posticipata alle 20:00. Oppure alle 18:00 se il sacco viene lasciato in un contenitore coperto. Per quanto riguarda i condomini, si potrà mettere i rifiuti in strada solo dalle 4 alle 7 del mattino. https://tg24.sky.it/mondo

Condividi