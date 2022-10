Mattarella ringrazia Draghi: ‘eccellente lavoro e risultati lusinghieri’

Roma, 19 ott. (askanews) – Si è tenuto oggi al Quirinale il tradizionale pranzo pre-consiglio europeo. E’ l’ultimo per il governo Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ringraziato il presidente del Consiglio e i ministri presenti per “l’eccellente lavoro svolto e i lusinghieri risultati ottenuti” e ha chiesto al presidente Draghi di portare il suo saluto e il suo ringraziamento anche agli altri ministri non presenti alla colazione.

Con il capo dello Stato e il premier uscente erano al Colle Luigi Di Maio, Luciana Morgese, Daniele Franco, Lorenzo Guerini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Cingolani, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

