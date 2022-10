Inchiesta vaccini, Procura UE: nessuna informazione su coinvolgimento von der Leyen

STRASBURGO – “La Procura europea (Eppo) conferma di avere un’indagine in corso sull’acquisizione di vaccini Covid-19 in Ue. Questa eccezionale conferma arriva dopo l’altissimo interesse pubblico. Nessun ulteriore dettaglio sarà reso pubblico in questa fase”. Questo il testo del comunicato stampa rilasciato dalla Procura Ue riguardo ad un’indagine in corso sull’approvvigionamento di vaccini.

Si riaccende dunque a Bruxelles la polemica sui presunti sms tra la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla già passata per gli uffici del difensore civico europeo, Emily O’Reilly. Sull’eventuale inclusione della presidente della Commissione Ue nell’indagine Eppo però non c’è ancora chiarezza: dagli uffici della Commissione affermano di “non aver ancora ricevuto alcuna informazione su questo argomento“. ANSA EUROPA

Condividi