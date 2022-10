Ucraina, Borrell: “Russia sta perdendo guerra”

La Russia “sta perdendo la guerra” in Ucraina “militarmente, politicamente e moralmente”, pertanto “dobbiamo continuare a sostenere Kiev”. Lo sottolinea l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. Per questo, aggiunge, oggi i ministri dovrebbero concordare l’erogazione di nuovi fondi della European Peace Facility a favore dell’Ucraina e approvare una missione Ue per fornire addestramento militare, un “forte sostegno” all’esercito in guerra contro i russi. L’attività di formazione avrà luogo comunque “fuori dal territorio ucraino”. (adnkronos)

L’ attacco russo di questa mattina su Kiev ha colpito la sede di Ukrenergo, che coordina il sistema elettrico del paese. L’ obbiettivo dell’ offensiva missilistica è ormai chiaro: “spegnere” gradualmente tutto il paese.

