Putin: “in Ucraina non abbiamo ancora iniziato seriamente”

La guerra in Ucraina è appena cominciata, perché “non abbiamo ancora iniziato a fare le cose sul serio”. Vladimir Putin chiarisce ancora una volta che è deciso ad andare fino in fondo. E lancia una nuova sfida all’Occidente, che fornisce armi e sostegno economico a Kiev: “Se vogliono sconfiggerci sul campo, ci provino”.

Dopo la conquista del Lugansk e l’inizio dell’assalto al Donetsk, Putin si è rivolto ai leader del Duma per inviare un messaggio di forza e fiducia sugli sviluppi della sua “operazione speciale”, al termine di un’ennesima giornata di bombe su tutto il Paese.

“Sentiamo che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Bene: che ci provino! L’ Occidente vuole combatterci fino all’ultimo ucraino. È una tragedia per il popolo ucraino, ma si va in quella direzione. Ma tutti sappiamo che noi finora, non abbiamo fatto sul serio”

