Francia, il deputato Lassalle: “vaccino Johnson mi ha quasi ucciso”

Il deputato francese Jean Lassalle in un’intervista:

– Perchè ti sei vaccinato, cioè perché hai corso questo rischio?- Perché ero un parlamentare e non volevo dare l’impressione di non fare il mio dovere. Ma non sapevo nemmeno che il signor Macron non fosse vaccinato. Non sapevo nemmeno che la maggior parte dei membri del governo non lo fossero, e nemmeno che la maggior parte dei miei colleghi e deputati non lo fossero… Volevo dare l’esempio

Condividi