Lopalco: ‘stop riscossione multe ai no vax sarebbe ingiustizia’

Lopalco, stop riscossione delle multe ai no vax? ‘Sarebbe doppia ingiustizia’

Sospendere la riscossione delle multe da 100 euro alle persone che, in violazione dell’obbligo, non si sono vaccinate contro il Covid? “Sarebbe il solito errore. Un’ingiustizia per chi ha pagato. Una seconda ingiustizia verso coloro che si sono vaccinati spinti dalla sanzione. Un segnale di accondiscendenza verso chi non si è vaccinato infischiandosene del valore sociale della vaccinazione in corso di pandemia”.

Così l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, commenta all’Adnkronos Salute, alcune notizie di stampa sulla possibilità che queste sanzioni – circa 2 milioni quelle in riscossione e altre 500 pronte a partire – col nuovo governo, vengano cancellate. “Possiamo anche discutere sul valore di una sanzione per convincere i cittadini a vaccinarsi – aggiunge – ma una volta che lo Stato intraprende quella strada non va fatta retromarcia”. (ADNKRONOS)

