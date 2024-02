Como, scritte “no vax” contro i giornalisti di una tv locale

Scritte di matrice “no vax” sono comparse, nella notte tra il 31 gennaio al 1° febbraio, a Como, sui muri dell’emittente Espansione Tv, con insulti alla redazione e al direttore

Con vernice rossa, a caratteri cubitali, sui muri esterni della sede sono state tracciate le scritte “giornalisti kapò” e “Andrea Bambace servo nazista”. Le scritte sono corredate da una doppia lettera “V” cerchiata di rosso, simbolo appunto di movimenti no vax. L’attacco è probabilmente legato a quando, nel mese di dicembre, il direttore di Espansione Tv Bambace aveva definito “imbecilli, vandali e criminali” i no-vax che avevano preso di mira l’ospedale di Cantù con scritte violente anti-vaccini.

Sull’episodio è stata presentata alla Questura di Como una denuncia, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il commento del direttore di Espansione Tv

“Nel momento in cui si esprime una posizione netta si mette in conto anche una risposta – commenta il direttore Bambace – risposta che tuttavia, in un Paese normale, deve rimanere nell’alveo della civiltà. Quindi ribadisco quanto avevo scritto a dicembre: ognuno è libero di credere in ciò che preferisce e di manifestarlo. Il modo in cui lo si fa, però, qualifica il livello delle persone”. tgcom24.mediaset.it