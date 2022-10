Inondazioni in Nigeria, centinaia di morti

Più di 1,4 milioni di persone sono state sfollate e circa 500 persone sono morte in alcune delle peggiori inondazioni che la Nigeria abbia mai visto in un decennio, ha affermato mercoledì il ministero umanitario del paese.

A partire da martedì, “oltre 1,4 milioni di persone sono state sfollate, circa 500 persone sono state dichiarate morte, 790.254 persone si sono trasferite fuori dalle loro posizioni e 1.546 persone sono rimaste ferite”, ha affermato Nasir Sani-Gwarzo, segretario permanente del Ministero degli Affari Umanitari, Disaster Management e sviluppo sociale, in un comunicato.

La dichiarazione ha aggiunto che 45.249 case sono state “totalmente danneggiate”, 76.168 ettari di terreni agricoli sono stati parzialmente distrutti e 70.566 ettari di terreni agricoli sono stati completamente distrutti.

Le ultime cifre rappresentano un aumento significativo delle vittime e degli sfollati a causa della devastante crisi delle inondazioni in Nigeria quest’anno. Il mese scorso, l’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) del paese ha dichiarato che almeno 300 persone erano morte e più di 100.000 altre erano state sfollate dall’inizio della stagione delle piogge.

La scorsa settimana, 76 persone sono morte per annegamento nello stato sud-orientale di Anambra quando la loro barca si è capovolta mentre cercavano di sfuggire a forti inondazioni. In precedenza, sei persone, tra cui un bambino, sarebbero morte nel vicino stato di Kogi centro-settentrionale, dove il suo distretto di Ibaji più colpito è stato completamente sommerso al culmine delle inondazioni iniziate a fine settembre. In alcune parti di Kogi e Anambra, le inondazioni erano aumentate fino ai tetti.

Parlando ai giornalisti mercoledì, il governatore dello stato di Kogi Alhaji Yahaya Bello ha dichiarato: “L’inondazione nello stato di Kogi è più di qualsiasi altra alluvione ovunque”.

Ha aggiunto che il motivo del livello più alto di inondazioni era dovuto ai due fiumi principali – Niger e Benue – che si incontravano nello stato di Kogi.

Bello ha sollecitato l’assistenza federale e internazionale per combattere le inondazioni e fornire soccorso, dicendo: “Chiedo al governo federale, invito il presidente [Muhammadu] Buhari, invito la Banca Mondiale e tutte le altre agenzie di donatori a venire in nostro aiuto”.

Il NEMA ha affermato che l’aumento delle precipitazioni e il rilascio di acqua in eccesso da una diga nel vicino Camerun hanno contribuito alle inondazioni in Nigeria. https://agenpress.it

