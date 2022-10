Gianfranco Minuti (FdI) muore mentre gioca a calcetto

Lutto nel mondo della politica e dello sport – Gianfranco Minuti, 51 anni, noto a Messina e provincia per la sua passione per la politica, da sempre vicino agli ambienti di Destra, ultimamente aveva aderito a Fratelli d’Italia, è morto ieri sera, colpito da un infarto fulminante mentre stava giocando a calcetto, a Villafranca Tirrena, dove risiedeva con la famiglia.

Minuti aveva 51 anni, era responsabile delle vendite per la Barilla nel Meridione, lascia la moglie e un figlio piccolo. La disgrazia si è consumata davanti agli occhi degli amici di sempre con i quali condivideva la passione per il calcio. Nonostante i soccorsi immediati per la vittima non c’è stato nulla da fare. Lo scrive il giornale locale www.messinaoggi.it

