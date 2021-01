Tirannia digitale – La censura delle multinazionali che si nascondono dietro i social – 13 GEN – YouTube sospende il canale Donald Trump per una settimana con la scusa che avrebbe postato un video che incita alla violenza. Il presidente non potrà caricare nuovi contenuti per un “minimo di una settimana”.

Claudio Borghi: chi sono i veri proprietari di Twitter

