Sondaggio, cosa pensano gli italiani di Zelensky

Cosa pensano davvero gli italiani della guerra in Ucraina? A quale prezzo vogliono la pace? Risponde a queste domande un sondaggio illustrato da Nando Pagnoncelli in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata dell’11 ottobre. Dall’ultima rilevazione Ipsos, per il 60 per cento dei cittadini Zelensky deve scendere a patti con Vladimir Putin. Mentreil 27 per cento ritiene necessario sostenere oltremodo Zelensky e sconfiggere la Russia sul campo. Non sa il 13 per cento.

Rispetto alla posizione del Partito democratico, prosegue Pagnoncelli, “la maggioranza assoluta, il 57 per cento ritiene necessario il dialogo con Putin, il 26 per cento vuole la lotta a oltranza”.

Insomma una percentuale altissima ed evidentemente trasversale di italiani vuole che Zelensky si metta a un tavolo con Putin per trovare una risoluzione. Nei prossimi giorni si terranno dei cortei per la pace. "Ogni manifestazione per la pace è benvenuta, ma quella di giovedì è una manifestazione del Pd e adesso ce n'è una nazionale e senza cappelli", ha sottolineato il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti sulla manifestazione organizzata per giovedì fuori dall'ambasciata russa.

