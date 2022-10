Orban: ‘sanzioni UE contro la Russia sono primitive e catastrofiche’

BRUXELLES – La politica delle sanzioni dell’Ue contro la Russia è “primitiva nella sua esecuzione e catastrofica nei suoi effetti”. Così il premier ungherese, Viktor Orban, intervenendo da Berlino ad un evento organizzato dalla rivista Cicero e dal quotidiano Berliner Zeitung. La politica di Bruxelles, ha attaccato Orban, “trascura gli interessi dell’Ue” e “distrugge” le economie tedesca e ungherese, ma aiuta la Russia a fare tanti soldi in sei mesi vendendo energia a quanto avrebbe fatto in un anno.

“Il mio interesse è verso l’Ungheria e l’Europa, per le conseguenze della guerra su di noi”, ha spiegato Orban, sottolineando come la posizione del suo governo sulla guerra in Ucraina sia in linea con quella dell’Ue, ossia che si tratta di un atto di aggressione, dato che la Russia ha violato il diritto internazionale. Secondo il premier, infine, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarebbe “andato oltre” quando ha definito Vladimir Putin un criminale di guerra. “La speranza per la pace – ha concluso – è Trump”. (ANSA EUROPA)

