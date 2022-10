Prof non si presenta a lezione, era morto per un malore

Nessuno lo sapeva, neanche l’università di Udine. I suoi studenti, infatti, lo stavano aspettando a lezione presso l’ateneo friulano. Ma Gabriele Qualizza era già morto da alcuni giorni. La notizia del decesso del professore, molto amato dai suoi studenti, si è però diffusa soltanto ieri quando appunto non si è presentato a lezione di sociologia del corso di laurea in Dams (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo) dell’università di Udine.

L’uomo aveva 60 anni, era laureato in filosofia e in sociologia all’università di Trieste. Secondo quanto riportato dal fratello sarebbe stato colto in casa da malore improvviso alcuni giorni fa. Si era trasferito a Pordenone dove viveva con la compagna. La notizia ha colto tutti di sorpresa. Sgomento e tristezza tra gli studenti del Dams e del Dill, Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, sempre dell’ateneo di Udine, con sede a Gorizia. Qui Qualizza aveva due corsi: “Comunicazione pubblicitaria: i nuovi media” e “Economia e gestione della marca”. I colleghi lo ricordano come una persona un po’ riservata ma divertente e spiritoso. Molto amato e apprezzato per i suoi modi anche dai suoi studenti. www.udinetoday.it

