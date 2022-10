Attacco ponte Crimea, Medvedev: risposta è distruzione dei terroristi

L’attentato al ponte di Kerch in Crimea è un attentato commesso dall’Ucraina cui si può rispondere solo con la distruzione dei terroristi. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, in un’intervista al quotidiano “Kommersant”. “La mente e l’esecutore del crimine è lo Stato fallito dell’Ucraina. (…) La risposta della Russia a questo delitto può essere solo la distruzione diretta dei terroristi. Cosi’ come è consueto fare nel mondo”, ha detto Medvedev.

Dopo lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev sui responsabili dell’esplosione sul ponte che collega la Crimea alla Russia, il Nyt rivela: “Dietro l’attacco ci sono i servizi di intelligence ucraini”.

Ministro ucraino chiama “terroristi” i russi

“Il nostro coraggio non sarà mai distrutto dai missili dei terroristi, nemmeno quando colpiscono il cuore della nostra capitale. Ne’ faranno vacillare la determinazione dei nostri alleati. L’unica cosa che demoliscono irrimediabilmente è il futuro della Russia – un futuro di uno Stato canaglia terrorista disprezzato a livello globale”: lo scrive oggi su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. tgcom24.mediaset.it

