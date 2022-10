Avellino, parrucchiere di 39 anni stroncato da un malore

Giuseppe Cioffi, parrucchiere di 39 anni di Cervinara, è stato stroncato da un malore: sotto shock tutta la Valle Caudina. Il 39enne lavorava presso un importante negozio localizzato a Rotondi, amava il suo lavoro e le clienti dicono di lui “Aveva un tocco magico e poi sapeva scegliere sempre il taglio o la pettinatura migliore rispetto alle esigenze della persona che si rivolgeva a lui.”

Durante le giornate di sole amava raggiungere la cittadina dove lavorava a piedi. Ieri mattina, però, nessuno lo ha visto arrivare e alzare le saracinesche del negozio.

L’uomo è stato stroncato da un malore fatale nella notte. A lanciare l’allarme la mamma, Anna Manna. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno purtroppo solo potuto constatarne il decesso. Un infarto non gli ha lasciato scampo. Dolore straziante per la povera donna, già vedova, e anche per la fidanzata. https://avellino.occhionotizie.it

