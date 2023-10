Viaggiava con 30 kg di droga in auto, arrestato straniero

Arrestato un 20enne per detenzione di droga ai fini di spaccio dai poliziotti dalla Squadra mobile di Arezzo e dai colleghi della Sottosezione di Polizia stradale di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena.

Gli uomini della Mobile erano di pattuglia quando hanno notato un’auto viaggiare con un’andatura anomala, alternando tratti ad alta velocità con altri lentissimi. Insospettiti dal comportamento del conducente hanno deciso di fermare la vettura chiedendo l’ausilio degli agenti della Stradale.

Una volta scesi dall’auto gli investigatori sono stati attirati da un forte odore di droga ed infatti, nel portabagagli del fermato, hanno trovato 30 chili di hashish e marijuana già divisi in panetti sottovuoto nascosti all’interno di alcuni scatoloni su cui erano riportate le destinazioni, tra cui Rimini, Bolzano e Torino.

La droga, una volta messa sulla piazza di spaccio avrebbe fruttato più di 200mila euro.

La perquisizione ha permesso agli agenti di sequestrare all’arrestato, un ragazzo originario dell’est Europa e residente nel frusinate, la droga, tre smartphone oltre 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false.

Per lui è anche scattata la denuncia per la detenzione delle banconote false e per la reiterazione della guida senza patente, visto che nel biennio precedente era già stato sorpreso alla guida senza averla mai conseguita.

https://www.poliziadistato.it/articolo/1996653be38c36014475057970