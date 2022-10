Usa: 1,5 miliardi di dollari al mese all’Ucraina

USA, UN BONIFICO ALL’UCRAINA – Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti si apprestano a stanziare 1,5 miliardi di dollari al mese come sostegno all’economia dell’Ucraina. Il Fondo monetario internazionale ha valutato in 5 miliardi di dollari al mese la somma necessaria per salvare l’economia di Kiev. La creazione di un meccanismo regolare per l’allocazione del denaro all’Ucraina consentirebbe alla Casa Bianca di non dover chiedere l’approvazione del Congresso per ogni tranche. https://t.me/letteradamosca/9485

