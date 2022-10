Beatrice Venezi: “Dio, Patria e Famiglia sono valori”

“Dio, Patria e Famiglia non è uno slogan, ma sono valori alla base di qualsiasi società conservatrice. E non solo, perchè della famiglia parlava anche Aristotele. Ho trovato le parole della Cirinnà – ricordo benissimo il cartello “Dio, Patria e famiglia che vita di merda” – sono parole piene di odio, parole che non hanno rispetto per chi la pensa in maniera diversa. Questo è fascismo”.

Lo dice Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, a ‘Quarta repubblica’.

