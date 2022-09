Monte Paschi, tracollo in Borsa: -34%

Monte dei Paschi crolla in Borsa: calo teorico del 34%. Mps non è mai entrata in contrattazione nel giorno in cui l’istituto senese ha applicato il raggruppamento delle azioni (una nuova ogni 100 vecchie) deliberato dall’assemblea dello scorso 15 settembre. Il titolo Mps si vede così assegnare una flessione ‘teorica’ di oltre il 34%, senza indicazione di prezzo.

Qualora questo prezzo venisse confermato domani all’apertura di Piazza Affari, le azioni calerebbero a quasi 20 euro dai circa 30,5 di oggi (a fronte degli 0,305 euro ante raggruppamento). Il raggruppamento è propedeutico all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, per cui il management è al lavoro con l’obiettivo di trovare investitori disposti a partecipare. affaritaliani.it

