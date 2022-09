Gualtieri: “Milano nostro riferimento per rilancio Roma”

“Milano è un gioiello, un nostro riferimento nel rilancio di Roma”. Così il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri durante un incontro a Milano col sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. I due hanno partecipato alla prima mattina del festival “Verde e Blu” iniziato stamane a Palazzo Reale. Intervistati insieme sui temi della sfida ambientale, i sindaci delle due principali città italiana, nella vulgata e nella storia da sempre contrapposte, si spalleggiano mostrando complicità:

“Il compito che si è assunto questo signore – esordisce Sala rivolgendosi all’omologo romano – è veramente difficile, perciò merita la nostra attenzione e la nostra simpatia. Non è più il momento della rivalità tra queste città. L’Italia funziona se funzionano bene Roma e Milano”.

Quindi, prosegue tra gli applausi della Sala della otto colonne, “bisogna dare una mano coi fatti” e non è infatti un caso che “il capo di Atm è nel board della società romana. Dobbiamo veramente aiutarci a lavorare assieme perché Roma è troppo importante per il nostro paese”. Gualtieri conferma e ringrazia: “Bus elettrici, decarbonizzazione: sono tanti i progetti su cui stiamo lavorando insieme per aiutare il nostro paese. Siamo un’ecosistema che deve collaborare e sono contento di poterlo fare insieme a personalità come Beppe”.(ITALPRESS)

Modello Milano, il meglio che c’è

